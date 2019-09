vor 57 Min.

Unbekannter fährt 13-Jährige an und flieht

Am Montagmorgen hat ein Unbekannter mit seinem Auto in Dachau eine 13-Jährige angefahren. Das Mädchen ließ er verletzt zurück.

Am Montagmorgen hat ein Unbekannter mit seinem Auto in Dachau eine 13-Jährige angefahren. Das Mädchen ließ er verletzt zurück.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagmorgen in Dachau eine 13-Jährige angefahren und ist geflüchtet. Das Mädchen schob laut Polizei gegen 7.45 Uhr ihr Fahrrad auf dem Weg an der Fußgängerampel der Schleißheimer Straße bei Grün über Fahrbahn. Sie war die Letzte in einem Pulk von Fußgängern.

Dabei wurde sie von einem Auto erfasst, das von der Schleißheimer Straße in die Martin-Huber-Straße abbog. Das Mädchen fiel erst auf die Motorhaube und danach auf die Straße. Sie verletzte sich leicht. Ihr Fahrrad wurde beschädigt. Der Autofahrer flüchtete, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Bei dem Täter handelt sich um einen älteren Mann mit Brille und grauweißen Haaren ohne Bart. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Wagen, eventuell einen BMW handeln. (AN)

Themen folgen