02.08.2019

Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

Parkender A6 in Radersdorf beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag auf dem Parkplatz beim Kiosk am Radersdorfer Baggersee einen schwarzen Audi A6 angefahren und ist geflüchtet. Laut Polizeibericht parkte der 32-jährige Fahrer des Audi seinen Wagen gegen 20.30 Uhr. Als er gegen 22 Uhr zurückkam, wies sein Wagen Schäden an der Front auf. Er vermutet, dass der auf 5000 Euro geschätzte Schaden beim Rangieren mit einem Anhänger entstanden ist. Hinweise an die Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-11. (AN)

