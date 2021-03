12:21 Uhr

Unbekannter fährt Auto vor Aichacher Seniorenheim an und flüchtet

Auf dem Parkplatz eines Aichacher Seniorenheimes wird ein Auto angefahren. Der Unfallverursacher flüchtet. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Mit einer Unfallflucht musste sich am Samstag die Aichacher Polizei beschäftigen. Wie sie mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen 13.50 und 16.30 Uhr in der Franz-Beck-Straße in Aichach auf dem Parkplatz des Seniorenheimes "Haus an der Paar".

Angefahrenes Auto ist richtig geparkt

Dort wurde laut Polizei ein ordnungsgemäß geparktes Auto von einem unbekannten Verursacher angefahren und beschädigt.

Die Polizei Aichach bittet unter Telefon 08251/89890 um Zeugenhinweise. (AZ)

