12:10 Uhr

Unbekannter fährt Elfjährige an und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat in Dachau ein elfjähriges Mädchen angefahren. Laut Polizei brach sie sich einen Finger und erlitt Prellungen.

Ein elfjähriges Mädchen ist am Mittwoch von einem unbekannten Autofahrer in Dachau angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, war die Elfjährige gegen 14 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Pollnstraße in Richtung Norden unterwegs. Um an einem parkenden Auto vorbei zukommen, musste die Schülerin mit dem Rad zur Fahrbahnmitte ziehen. Zeitgleich überholte ein Autofahrer in gleicher Richtung die Radlerin und touchierte sie mit dem rechten Außenspiegel an der Hüfte. Das Mädchen verlor ihr Gleichgewicht und stürzte. Dabei erlitt die Elfjährige einen Fingerbruch und Prellungen. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Dachau unter Telefon 08131/5610 zu melden. (AN)

