vor 1 Min.

Unbekannter fährt Leuchtreklame in Ecknach an: 5000 Euro Schaden

Die Aichacher Polizei sucht nach dem Verursacher eines Unfalls im Aichacher Stadtteil Ecknach. Er fuhr eine Leuchtreklame an und flüchtete.

Ein unbekannter Autofahrer hat einen Unfall in Ecknach verursacht. Er fuhr die Leuchtreklame eines Geschäfts an und flüchtete. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro.

Ein bislang Unbekannter hat im Aichacher Stadtteil Ecknach einen Unfall gebaut. Er fuhr die Leuchtreklame eines Geschäfts an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße an. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete er danach, ohne seine Daten zu hinterlassen. Der Unfall geschah am Freitag zwischen 11 und 12 Uhr.

Unfall in Ecknach: Polizei Aichach bittet um Hinweise auf Verursacher

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 5000 Euro. Die Beamten bitten um Hinweise auf den Unfallverursacher untern der Telefonnummer 08251/8989-11 und sucht mögliche Zeugen des Unfalls. (nsi)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen