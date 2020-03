10:00 Uhr

Unbekannter fährt geparkten Toyota an und flüchtet

Eine böse Überraschung erlebte eine Frau am Montagabend auf einem Parkplatz in Aichach. Ihr geparktes Auto wurde beschädigt. Vom Unfallfahrer fehlt jede Spur.

Zu einem Unfall ist es am Montagabend auf einem Supermarkt in der Fran-Beck-Straße in Aichach gekommen. Während der halbstündigen Abwesenheit der Fahrerin wurde zwischen 18 und 8.30 Uhr ihr geparkter gelbfarbener Toyota angefahren.

Geparktes Auto angefahren: Schaden bei rund 1000 Euro

Die Fahrerin stellte nach ihrer Rückkehr einen Schaden hinten links fest. Laut Polizei beträgt der Schaden rund 1000 Euro feststellen. Der Täter hatte den Unfallort nach dem Anstoß verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. (AZ)

