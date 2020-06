13:57 Uhr

Unbekannter fährt geparktes Auto an und flüchtet

Ein Unbekannter fährt im Aichacher Stadtteil Unterschneitbach einen geparkten Audi an. Er flieht daraufhin vom Unfallort.

Am Dienstag hat ein Unbekannter im Aichacher Stadtteil Unterschneitbach einen Wagen angefahren und ist dann vom Unfallort geflohen. Der weiße Audi A3 war in der Straße Am Goldberg geparkt und wurde zwischen 7.15 Uhr und 19 Uhr angefahren.

Polizei Aichach bittet um Hinweise

Der hintere Teil des Autos wurde beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (AZ)

