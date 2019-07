vor 39 Min.

Unbekannter fährt in Aichach Mercedes an

Ein unbekannter Autofahrer hat auf dem Parkplatz der Sparkasse in Aichach einen grauen Mercedes beschädigt. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Montagnachmittag in Aichach einen Mercedes beschädigt. Der Unfall geschah laut Polizei zwischen 12.30 und 14.15 Uhr auf dem Sparkassenparkplatz an der Donauwörther Straße vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Besitzer musste bei seiner Rückkehr feststellen, dass sein grauer Mercedes E220 CDI vorne rechts beschädigt war. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro an. Der Verursacher fuhr weiter, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Hinweise an die Polizei Aichach 08251/8989-11. (AN)

