Unbekannter fährt mit offener Autotür: Geparktes Auto beschädigt

Ein Autofahrer fährt in Aichach mit offener Tür und streift einen geparkten Wagen. Dann begeht er Unfallflucht. Die Polizei Aichach sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat einen geparkten Wagen in Aichach beschädigt und anschließend Fahrerflucht begangen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 17.50 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war der Autofahrer mit seinem grauen Renault Clio stadteinwärts auf der Oskar-von-Miller-Straße unterwegs. Eine der hinteren Türen seines Wagens war geöffnet. Wie die Polizei berichtet, prallte diese auf Höhe der Heinrich-Wild-Straße beim Vorbeifahren gegen einen grauen geparkten Audi A6 und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite.

Fahrerflucht in Aichach: Sachschaden im vierstelligen Bereich

Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Fahrer des Renault habe laut Zeugen kurz angehalten, sich aber anschließend vom Unfallort entfernt, berichtet die Polizei. In der Nähe des Unfallortes habe sich eine Gruppe aus mehreren Radfahrern aufgehalten, die den Verkehrsunfall ebenfalls beobachtet hat. Diese Personen werden nun gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aichach zu melden unter Telefon 08251/8989-0. (kneit)

