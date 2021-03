vor 33 Min.

Unbekannter fährt roten Smart an und flüchtet

Die Polizei meldet eine Unfallflucht aus der Steubstraße in Aichach. Der Unfall ist vermutlich beim Rangieren geschehen. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

Ein Unfall hat sich am Donnerstag gegen 16.50 Uhr in Aichach ereignet. Wie die Polizei berichtet, wurde in der Steubstraße auf Höhe der Hausnummer 4 ein geparktes Auto beschädigt.

Ein auf dem Parkplatz abgestellter roter Smart wurde laut Polizei vermutlich beim Rangieren durch ein anderes Fahrzeug im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. Der Verursacher fuhr allerdings weg. Es entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 3000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise

Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)

