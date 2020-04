vor 3 Min.

Unbekannter flutet Keller mit einem Rasensprenger

Ein Unbekannter hat in Inchenhofen einen Keller geflutet. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Einen Wasserschaden hat ein bislang Unbekannter in Inchenhofen verursacht. Der Vorfall wurde der Polizei am Samstag gemeldet.

Inchenhofen: Wasser strömt aus dem Garten in den Keller

Verursacht wurde der Schaden in einem Haus am Antoniusweg 9 durch den vermeintlichen Scherz eines Täters, der am Vorabend einen Rasensprenger in dem circa fünf Quadratmeter großen Garten anstellte und somit diesen überflutete. Das Wasser strömte daraufhin durch den Kellerlichtschacht und verursachte einen bislang nicht näher bezifferbaren Sachschaden im Keller.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08251/8989-0 entgegen. (bac)

