16:15 Uhr

Unbekannter fordert Schüler auf, in sein Auto zu steigen

Ein Unbekannter hat laut Polizei zwei Grundschüler auf dem Nachhauseweg angesprochen. Der Mann forderte die Zehnjährigen auf, in sein Auto zu steigen.

Zwei Zehnjährige sind am Dienstag gegen 13.15 Uhr von einem Unbekannten in Paar angesprochen worden, wie die Polizei Aichach berichtet. Die Buben waren auf dem Weg nach Hause von der Kühbacher Grundschule, als plötzlich ein Mann die beiden aus seinem Auto heraus ansprach.

Über die geöffnete Seitenscheibe habe der Unbekannte anschließend versucht, die beiden Buben zum Einsteigen in sein Fahrzeug zu bewegen. Seiner Aufforderung: „Steigt ein, ich fahre Euch nach Hause“, kamen sie nicht nach. Die Kinder liefen daraufhin über eine Wiese auf direktem Wege nach Hause. Der unbekannte Mann fuhr mit dem Fahrzeug, an dem keine Kennzeichenschilder angebracht waren, in unbekannte Richtung davon.

Laut Auskunft der Buben habe ein dunkelhäutiger Mann mit Vollbart, ca. 30 Jahre alt, bekleidet mit einem grünen T-Shirt, in einem dunklen BMW, evtl. X3 oder X5 auf Höhe des „Schneiderberges“ angehalten Bislnag brachte die Fahndung nach dem dunklen BMW keinen Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-10 in Verbindung zu setzen. (AN)

Themen Folgen