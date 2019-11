vor 56 Min.

Unbekannter klaut Handy aus Ladestation in Aichach

Ein Unbekannter hat ein Handy aus einer öffentlichen Ladestation in der Aichacher Innenstadt geklaut. Das Fach war verschlossen.

Ein Handy hat ein Unbekannter aus der öffentlichen Ladestation der Stadt am Unteren Tor in Aichach gestohlen. Laut Polizei hatte der 60-jährige Besitzer das Gerät am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in ein Fach in der obersten Reihe gelegt und es anschließend verschlossen.

Aichach: Der Schaden liegt bei 100 Euro

Nach seiner Rückkehr gegen 17.30 Uhr war das Fach der Ladestation aufgebrochen und das Smartphone, Samsung Galaxy S3 im Wert von etwa 50 Euro verschwunden. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Hinweise werden an die Polizei, 08251/8989-11. (AN)

Themen folgen