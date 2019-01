13:26 Uhr

Unbekannter lässt Tisch gegen Fensterscheibe krachen

Wer hat in der Nacht zum Sonntag einen Tisch gegen eine Scheibe krachen lassen? Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise. Symbolbild

Tat wird in der Nacht zum Sonntag auf dem Milchwerkgelände begangen. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise

Aichach Das muss pure Zerstörungswut gewesen sein: Ein Unbekannter schlug in der Nacht zum Sonntag auf dem Milchwerkgelände in Aichach mit einem Tisch gegen die Glasscheibe eines Schnellrestaurants. Laut Polizei wurde die Tat zwischen 3.15 und 3.35 Uhr begangen. Der Täter bediente sich eines Tisches der Außenbestuhlung eines angrenzenden Restaurants. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (AN)

Themen Folgen