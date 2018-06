14:48 Uhr

Unbekannter lockt Schulkind mit Süßigkeiten

Wer hat am Montagmittag in der Metzstraße in Friedberg-West etwas Verdächtiges beobachtet?

Ein bisher unbekannter Mann hat am Montag gegen 12.45 Uhr in der Metzstraße in Friedberg-West einen siebenjährigen Jungen angesprochen und ihm Süßigkeiten angeboten, als dieser von seiner Schule in Hochzoll auf dem Weg nach Hause war. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann anschließend in einem schwarzen Pkw davon, der von einer Frau gesteuert wurde. Der Mann ist circa 45 Jahre alt, hat grau-schwarze Haare, einen Oberlippenbart und einen leichten Bauchansatz. Er trug eine kurze Jeanshose und Sandalen. Hinweise auf den Mann, die Fahrzeugführerin sowie das verdächtige Fahrzeug nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/3231710 entgegen. (maikö)

Themen Folgen