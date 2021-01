vor 34 Min.

Unbekannter prallt in Affing auf Schneeglätte gegen Garage

Die Polizei hofft auf Hinweise auf ein Fahrzeug, das am Dienstag eine Garage beschädigt hat.

Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Dienstagmorgen in Affing eine Garage beschädigt. Das Fahrzeug kam in der 90-Grad-Kurve von der Straße ab.

Eine beschädigte Garage hat ein Unbekannter am Dienstag in Affing hinterlassen. Der Unfallverursacher flüchtete.

Wie die Polizei mitteilt, war das unbekannte Fahrzeug am Dienstagmorgen zwischen 6 und 8 Uhr auf der Neuburger Straße in Richtung Katzenthal unterwegs. In der 90-Grad-Kurve etwa 50 Meter vor der Einmündung des Lambergweges kam das Fahrzeug bei Schneeglätte nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Garagenwand.

Der Unbekannte fährt weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern

Danach fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Auf etwa zehn mal fünf Zentimetern war der Verputz abgeplatzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 500 Euro. Sie geht davon aus, dass das gesuchte Fahrzeug vorne rechts deutliche Beschädigungen aufweist. Hinweise an die Polizei Aichach, Telefon 08251/8989-0. (jca)

