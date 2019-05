15.05.2019

Unbekannter schlägt Autoscheibe in Aichach ein

Am helllichten Nachmittag hat ein Unbekannter die Seitenscheibe eines roten Opel in Aichach eingeschlagen. Das Auto stand mitten in der Stadt.

Am helllichten Tag hat ein Unbekannter am Dienstag in Aichach Am Büchel die Seitenscheibe eines roten Opel eingeworfen. Wie die Polizei mitteilte, war der Opel vor dem Anwesen Am Büchel 11 abgestellt. Der Täter zerstörte die rechte Seitenscheibe zwischen 15 und 17.30 Uhr. Er richtete dabei einen Schaden von etwa 300 Euro an. Die Polizei Aichach erbittet Hinweise unter 08251/8989-11. (AN)

