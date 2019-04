vor 20 Min.

Unbekannter schleift Auto mit, hinterlässt Totalschaden und flüchtet

In einem besonders dreisten Fall von Unfallflucht ermittelt die Polizei. Ein Unbekannter schleifte ein Auto mit, bis es an einen Baum krachte, und hinterließ es mit Totalschaden.

Die Polizei bittet nach einem Unfall in Kühbach mögliche Zeugen dringend um Hilfe. Ein Unbekannter hat an der Schrobenhausener Straße ein Auto angefahren und mit einem Totalschaden in Höhe von circa 8000 Euro zurückgelassen. Er flüchtete, ohne sich darum zu kümmern.

Frau will mit Auto zur Arbeit fahren und findet es mit Totalschaden vor

Eine 60-jährige Frau hatte am Montag ihren Toyota Yaris gegen 17 Uhr ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. Als sie am Dienstag gegen 5.15 Uhr mit ihrem Auto in die Arbeit fahren wollte, stand es laut Polizei mit Totalschaden an der Straße.

Nach bisherigen Ermittlungen der Beamten war ein unbekanntes Fahrzeug, eventuell ein Lastwagen mit überbreitem Anhänger oder ein Traktor mit einem landwirtschaftlichen Anbaugerät aus Richtung Auenstraße gekommen und zur Kreuzung Schulstraße/Pfarrer-Knaus-Straße gefahren.

Auto kracht an Baum und bleibt mit Front- und Heckschaden zurück

Es erwischte den geparkten Wagen mit der rechten vorderen Ecke des Anhänger oder des Anbaugeräts und schleifte ihn circa einen Meter weit mit. Der Toyota landete mit der Front an einem Baum. Während das Auto mit einem Front- und Heckschaden zurückblieb, suchte der Unfallverursacher das Weite. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)

Themen Folgen