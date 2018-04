09:38 Uhr

Unbekannter setzt in Aichach zwei Kaninchen aus

Tiere sitzen bei praller Sonneneinstrahlung in einem Karton. Das setzt ihnen schwer zu

Sie saßen in einem Karton in der Anlieferzone des E-Centers in Aichach: So fanden Zeugen am Samstag zwei lebende Kaninchen. Die Tiere waren noch dazu entkräftet. Der starke Sonnenschein an diesem Tag hatte ihnen arg zugesetzt. Wie die Polizei erst gestern mitteilte, hatte ein Unbekannter die Kaninchen zwischen 15.30 und 18 Uhr auf dem Gelände an der Theodor-Heuss-Straße ausgesetzt. Der Täter wollte sich nach Einschätzung der Polizei der Tiere auf diese Weise entledigen. Laut Polizei haben sich die Kaninchen inzwischen wieder erholt. Es handelt sich um ein männliches und ein weibliches Tier der Rasse Riesenschecke. Die Polizei bittet um Hinweise auf den letzten Besitzer der Kaninchen unter Telefon 08251/8989-11. (jca)

Themen Folgen