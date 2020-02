Unbekannter spricht Bub (4) an: Eltern in Petersdorf sind alarmiert

Plus Ein Fremder wollte einen Jungen in sein Auto locken. Seit dem Vorfall sind Eltern, Bürgermeister und Polizei wachsam. Wie das Kinderhaus reagiert.

In Alarmbereitschaft sind derzeit viele Eltern in Petersdorf und Umgebung. Wie berichtet, hat dort am Samstag ein Unbekannter einen vierjährigen Buben angesprochen und offenbar versucht, diesen in sein Auto zu locken. Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall. Währenddessen sind die Eltern besonders wachsam und auch das Kinderhaus reagiert.

Dass die Beamten den Vorfall durchaus ernst nehmen, berichtet der Petersdorfer Bürgermeister Dietrich Binder. Er hat bereits eine erhöhte Polizeipräsenz in seiner Gemeinde festgestellt. Das bestätigt der Leiter der Polizeiinspektion Aichach, Erich Weberstetter. Die Polizei schaue sich durchaus vor Ort um. Nichtsdestotrotz haben die Beamten auch die Mutter des betroffenen Buben gebeten, die Nachbarn zu informieren und um erhöhte Wachsamkeit zu bitten.

Petersdorf: Junge wurde im heimischen Garten angesprochen

Anders als bei ähnlichen Fällen wurde der Junge nicht auf dem Schulweg, sondern im Garten des elterlichen Anwesens am Weiglberg in Petersdorf angesprochen. Laut Polizei war der Bub im Garten, als gegen 13 Uhr ein Mann, der am Steuer eines roten Autos saß, versuchte, das Kind anzulocken. Sinngemäß soll er gesagt haben „Magst mein Auto anschauen?“. Der Vierjährige ignorierte die Frage aber und lief stattdessen ins Haus, um seiner Mutter von dem Vorfall zu berichten. Der Fremde fuhr in der Zwischenzeit davon.

Nach dem Vorfall: Der Petersdorfer Bürgermeister Dietrich Binder hat eine erhöhte Polizeipräsenz in seiner Gemeinde festgestellt. Bild: Alexander Kaya (Symbolfoto)

Insbesondere die Eltern der Krippen- und Kindergartenkinder und der Grundschüler sind seitdem beunruhigt. Wie die Leiterin des Kinderhauses in Alsmoos, Britta Gebauer, berichtet, hat der Vorfall unter den Eltern über die sozialen Medien schnell die Runde gemacht. Gebauer selbst hat mit dem Elternbeirat Rücksprache gehalten und vereinbart, dass die Erzieherinnen vermehrt wachsam sind. Zudem dürfen derzeit nur noch die Schulkinder aus dem Hort alleine raus. Weil das Kinderhaus bei den Mädchen und Buben keine unnötigen Ängste schüren will, soll der Vorfall aber nicht ad hoc thematisiert werden. Gebauer findet es sinnvoller, wenn die Eltern mit den Kindern über den Fall sprechen. Zur dauerhaften Stärkung der Kinder findet im Sommer wieder ein Sag-Nein-Kurs im Kinderhaus statt.

Kinder allein unterwegs: Die Polizei gibt Sicherheits-Tipps 1 / 7 Zurück Vorwärts Häufig sind Kinder ohne Begleitung von Erwachsenen auf der Straße unterwegs. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hat Tipps, wie Eltern ihre Kinder vorbereiten können. Nähe vermeiden: Wenn Kinder von Fremden angesprochen werden, darf nie darauf eingegangen oder Geschenke angenommen werden. Sie sollten Distanz halten und im Notfall laut und deutlich um Hilfe rufen. Generell sollten Kinder Fremde siezen, damit auch Passanten merken, dass keine persönliche Beziehung besteht.

Selbstbewusstsein stärken: Das Kind sollte für falsches Verhalten nicht getadelt werden. Stattdessen sollte es bestärkt und ermutigt werden, sich beim nächsten Mal richtig zu verhalten, wenn es angesprochen wird.

Aufmerksamkeit üben: Kinder sollten Beschreibungen abgeben können: Wie sieht der Fremde aus, wie das Auto, in dem er saß? Kleidung, Farben und Besonderheiten spielen eine wichtige Rolle. Das können Eltern spielerisch mit ihren Kindern üben.

Anlaufstellen ausmachen: Es sollte ein fester Schulweg vereinbart werden, den die Kinder am besten gemeinsam mit anderen zurücklegen. Auf diesem Weg sollten „Rettungsinseln“ festgelegt werden, also Anlaufstellen, an die sich das Kind wenden kann, wenn es Probleme gibt. Das kann zum Beispiel ein Geschäft oder eine Arztpraxis auf dem Weg sein.

Absprachen einhalten: Die Pünktlichkeit des Kindes ist wichtig. Absprachen sollten eingehalten werden. Umgekehrt gilt auch: Das Kind muss wissen, dass die Eltern nie einen Fremden schicken würden, wenn sie es nicht schaffen, es selbst abzuholen – das Kind darf nie in ein unbekanntes Auto steigen.

Kein Name am Schulranzen: Eltern sollten niemals den Namen der Kinder sichtbar an Kleidung oder Schulranzen anbringen. Denn dann kann ein Fremder sofort den Namen aufgreifen und dem Kind suggerieren, es persönlich zu kennen.

Telefonnummern kennen: Auswendig sollten die Kinder zudem die Telefonnummer der Eltern oder von Verwandten wissen. Klar sein muss: Unter der Notrufnummer 110 kann die Polizei immer kostenfrei erreicht werden, wenn es Schwierigkeiten gibt.

Wie Weberstetter erläutert, ermittelt die Aichacher Polizei jährlich etwa vier- bis fünfmal in derartigen Fällen. Zum Glück klären sich einige dieser Fälle schnell auf und haben einen harmlosen Hintergrund. Sollte dies nicht so sein, versucht die Polizei, dem Täter mit Überwachungsmaßnahmen und mithilfe von Hinweise aus der Bevölkerung auf die Spur zu kommen. Dass bei all den Fällen bisher nichts Schlimmeres passiert ist, führt Weberstetter auch darauf zurück, dass die betroffenen Kinder immer richtig reagiert haben.

Polizei Aichach: Viele Kinder sind auf solche Fälle gut vorbereitet

Sie seien auf diese Situation offenbar gut vorbereitet gewesen. In vielen Kindergärten und Schulen ist es heutzutage üblich, dass die Kinder bei Selbstbehauptungskursen üben, wie sie sich in solchen Situationen verhalten sollten. Besonders wichtig ist laut Weberstetter, nicht auf die Ansprache eines fremden Erwachsenen zu reagieren und sofort die Polizei zu verständigen, falls die Kinder in verdächtiger Weise von Fremden angesprochen wurden.

Vorfall schlägt in Petersdorf hohe Wellen

Dietrich Binder vermutet, dass das Thema in der Gemeinde größere Wellen schlagen wird. Er würde sich wünschen, dass der Vorfall an der Schule und im Kindergarten thematisch aufgegriffen wird und die Kinder für eine derartige Situation sensibilisiert würden. Binder ist seit 2017 im Amt. In dieser Zeit ist ihm kein ähnlicher Fall in seiner Gemeinde zu Ohren gekommen. Aber natürlich will auch er in nächster Zeit besonders wachsam sein.

Immer wieder werden Eltern durch ähnliche Vorfalle in Angst versetzt. Erst Ende 2019 versuchte ein Unbekannter im Aindlinger Ortsteil Pichl offenbar, eine Elfjährige mit Süßigkeiten in sein Auto zu locken. Ähnliche Vorfälle hatten sich laut Polizei im Jahr davor vor der Affinger Grundschule und in der Obergriesbacher Siedlung „Am Bahnhof“ ereignet.

Kontakt: Zeugen Die Polizei Aichach hofft unter Telefon 08251/8989-0 auf Hinweise auf den Fremden in Petersdorf.

Lesen Sie auch: