vor 41 Min.

Unbekannter spricht in Petersdorf vierjähriges Kind an

Ein vierjähriges Kind hat ein Unbekannter am Samstag in Petersdorf angesprochen.

Ein Mann hat laut Polizei am Samstagnachmittag versucht, den Buben aus dem Garten seiner Eltern zu seinem Auto zu locken. Der Vierjährige reagierte genau richtig.

Ein vierjähriger Bub ist am Samstag in Petersdorf von einem Unbekannten in verdächtiger Weise angesprochen worden, meldet die Aichacher Polizei. Der Bub befand sich im Garten des Wohnanwesens seiner Eltern am Weiglberg, als laut Polizei gegen 13 Uhr ein Mann, der am Steuer eines roten Autos saß, versuchte, das Kind anzulocken. Sinngemäß soll er gesagt haben „Magst mein Auto anschauen?“.

Der Mann könnte über Alsmoos gefahren sein

Der Vierjährige ging allerdings nicht darauf ein und lief stattdessen ins Haus. Laut Polizei verschwand der Mann daraufhin in unbekannte Richtung. Er könnte über den Feldweg in der Verlängerung des Weiglbergs in Richtung Alsmoos, Fichtenstraße, gefahren oder von dort gekommen sein. Die Polizei in Aichach bittet um Hinweise auf den Mann unter Telefon 08251/8989-0. (bac)

