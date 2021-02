13:56 Uhr

Unbekannter sticht Autoreifen in Aichach auf

Ein Unbekannter zersticht in der Nacht auf Freitag in Aichach zwei Reifen eines schwarzen BMW, der in der Tulpenstraße parkt.

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die beiden rechten Reifen eines in der Tulpenstraße in Aichach geparkten Autos zerstochen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen BMW. Es entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro. Im vergangenen Jahr sind in Aichach mehrere Reifen zerstochen worden, zuletzt im Dezember. Anfang 2020 hat die Polizei einen Jugendlichen überführt, der als Reifenstecher unterwegs war. Die Polizei bittet um Hinweise unter 08251/898911. (AZ)

