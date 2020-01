17:00 Uhr

Unbekannter stiehlt Batterien aus Defibrillator

Ein ungewöhnlichen Diebstahl ereignete sich in Schrobenhausen, wobei der Täter mit dem Diebesgut wohl nichts anfangen kann. Die Polizei setzt auf Einsicht.

In der Nacht auf Montag entwendete ein Unbekannter aus dem Vorraum der Schrobenhausener Bank die Batterie des dort aufgestellten Defibrillator. Der Unbekannte nahm das Gerät laut Polizei aus der Halterung, entfernte den Deckel und die Batterie. Es muss noch überprüft werden, ob der Defibrillator durch diesen unsachgemäßen Umgang beschädigt wurde.

Batterien des Defibrillators: Polizei sichtet Überwachungsvideo

Hierbei handelt es sich laut Polizei um eine Drei-Jahres-Batterie, welche für kein anderes elektrisches Gerät verwendet werden kann. Diese Batterie passe nur in dieser Art von Defibrillator.

Die Polizeiinspektion Schrobenhausen wird die Aufnahmen der Überwachungskameras in der Bank auswerten und fordert den Täter auf, die Batterie in der Bank oder bei der Polizei abzugeben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 08252/89750 zu melden. (AN)

