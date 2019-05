vor 29 Min.

Unbekannter stiehlt Holz im Wert von 100 Euro

Zwei Ster Holz sind weg: Weil ein Dieb sie in Pöttmes geklaut hat.

Ein Unbekannter hat in Pöttmes zwei Ster Holz gestohlen. Wann der Dieb zugegriffen hat, ist unklar.

Da hat sich einer einfach bedient: Zwei Ster Holz fehlten im Schuppen eines Anwesens an der Schrobenhausener Straße in Pöttmes. Das stellte der Besitzer laut Polizei am Montagabend fest.

Polizei: Wert des Holzes liegt bei 100 Euro

Wann der Diebstahl genau begangen wurde, ist unklar. Der Wert des Brennholzes beträgt etwa 100 Euro. die Polizei bittet um Hinweis unter Telefon 08251/8989-11. (AN)

