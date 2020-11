vor 32 Min.

Unbekannter überfällt Tankstellen-Mitarbeiter in Hebertshausen

Die Polizei sucht nach einem Überfall auf einen Tankstellen-Mitarbeiter in Hebertshausen (Landkreis Dachau) nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat am Montagmorgen einen 37-jährigen Angestellten einer Tankstelle in Hebertshausen auf dem Weg zur Bank überfallen. Dabei raubte er die Einnahmen.

Ein unbekannter Täter hat am Montagmorgen eine Tankstelle in Hebertshausen (Landkreis Dachau) überfallen. Der Täter konnte mit den Einnahmen einer Tankstelle unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Der 37-jährige Angestellte wollte nach Polizeiangaben die Einnahmen einer Tankstelle an der Freisinger Straße in Hebertshausen bei einer nahegelegenen Bank einzahlen. Auf dem Weg zur Bank, den der Angestellte zu Fuß zurücklegte, wurde ihm das Geld entrissen, das er in einer Ledertasche dabei hatte. Der Täter lief von hinten auf sein Opfer zu, ergriff die Tasche und brachte den 37-Jährigen zu Fall. Der Angestellte zog sich durch den Sturz Prellungen im Hüft- und Rippenbereich zu.

Kripo Fürstenfeldbruck bittet Zeugen des Überfalls in Hebertshausen um Hinweise

Nach der Tat konnte der Täter in einem silber-grauen Kleinwagen unerkannt in Richtung Dachau flüchten. Nähere Angaben zum Fluchtauto beziehungsweise eine Personenbeschreibung des Täters konnte das Opfer laut Polizei nicht abgeben. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die zahlreiche Polizeistreifen eingebunden waren, verlief ohne Ergebnis. Die Höhe der Beute liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 08141/6120 zu melden. (nsi)

