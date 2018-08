vor 36 Min.

Unbekannter wirft in Aichach Stein auf Auto

Die Aichacher Polizei sucht Zeugen, die einen Steinewerfer in der Franz-Beck-Straße am Donnerstag in Aichach beobachtet haben. Symbolbild

Einen derartigen Vorfall in der Franz-Beck-Straße meldet ein 73-Jähriger bei der Polizei. Der Schaden an seinem Auto soll 1000 Euro betragen

Einen Steinewerfer hat ein 73-jähriger Aichacher am Freitag bei der Polizei angezeigt. Dort berichtete der Senior, dass sich der Vorfall bereits am Donnerstag ereignet habe. Er sei gegen 21.45 Uhr mit seinem BMW auf der Franz-Beck-Straße in Aichach gefahren, als in Unbekannter einen Stein gegen sein Auto geworfen habe. Laut Mitteilung der Polizei konnte der Geschädigte aber keine Hinweise auf den Täter geben. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 entgegen. (AN)

