12:56 Uhr

Unbekannter wirft in Kühbach Scheibe mit Pflasterstein ein

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: In Kühbach wurde mit einem Stein die Scheibe einer Garage eingeworfen.

In Kühbach hat ein bislang unbekannter Täter mit einem Stein die Scheibe einer Garage eingeworfen. Dabei wurde auch ein Auto beschädigt.

Ein unbekannter Täter hat in Kühbach am Donnerstagabend die Scheibe einer Fahrzeuggarage mit einem Pflasterstein eingeworfen.

Tat geschah am Donnerstag gegen 21.30 Uhr

Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat gegen 21.30 Uhr an einem Anwesen an der Jahnstraße. Der Stein landete auf der Scheibe eines Autos in der Garage und beschädigte es ebenfalls.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Der Sachschaden beträgt etwa 800 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)

