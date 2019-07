vor 19 Min.

Unbekannter zerkratzt Lack eines schwarzen Minis

Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt ein Unbekannter in Mühlhausen den Lack eines schwarzen Minis. Der Sachschaden ist erheblich.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag in Mühlhausen den Lack eines schwarzen Minis zerkratzt. Der Mini Clubmann war vor dem Anwesen Raiffeisenstraße 14a abgestellt. Der Täter richtete laut Polizei einen Schaden von etwa 1000 Euro an. Hinweise an die Polizei Aichach. 08251/8989-11. (AN)

Themen Folgen