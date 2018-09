16:32 Uhr

Unbekannter zerkratzt weißen VW Golf in Aichach

Der Wagen war mehrere auf einem Parkplatz an der Schulstraße abgestellt. Der Sachschaden ist erheblich

Einen Sachschaden von rund 2500 Euro hat ein Unbekannter in Aichach an einem weißen VW Golf angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, zerkratzte er das Auto an der rechten Seite auf einer Länge von etwa 1,30 Meter. Der Wagen war zwischen 23. und 27. September auf dem Parkplatz des alten Verkehrsübungsplatzes in der Schulstraße abgestellt. Hinweise an die Polizei Aichach, 08251/8989-0. (AN)

