vor 33 Min.

Unbekannter zersticht in Schrobenhausen Autoreifen

Eine Frau parkt ihren Wagen weniger als eine Stunde in Schrobenhausen. Als sie weiterfährt, bemerkt sie: Jemand hat einen ihrer Reifen aufgestochen.

Eine Frau parkt ihren Wagen weniger als eine Stunde in Schrobenhausen. Als sie weiterfährt, bemerkt sie: Jemand hat einen ihrer Reifen aufgestochen.

Schon am Montagvormittag hat ein bislang unbekannter Täter in Schrobenhausen den Reifen eines geparkten Fahrzeugs zerstochen. Wie die Polizei mitteilte, parkte eine 32-jährige Frau ihren Dacia zwischen 10.30 und 11.15 Uhr in der Memelstraße.

Vorderreifen in Schrobenhausen mit spitzem Gegenstand aufgestochen

Als sie zu dem Wagen zurückkam und weiterfuhr, bemerkte sie, dass der linke Vorderreifen mit einem spitzen Gegenstand aufgestochen worden war. Die Polizeiinspektion Schrobenhausen ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 08252/89750 melden. (mswp)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen