vor 40 Min.

Unbekannter zündet in Aichach vier Fahrräder an

Feuerwehreinsatz am frühen Sonntagmorgen auf Fußweg zwischen Sudetenstraße und Franz-Beck-Straße. Zeugen sollen sich melden.

Vier Fahrräder hat ein bislang Unbekannter am Sonntagmorgen in Aichach angezündet. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 5.15 Uhr auf dem Fußweg zwischen Sudetenstraße und Dellerweg in Richtung Franz-Beck-Straße und Einkaufsmarkt Hit. Der Brand konnte durch die Polizei beziehungsweise die verständigte Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Polizei in Aichach bittet um Hinweise zur Tat, Telefon 08251/8989-0. (bac)