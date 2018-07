17:58 Uhr

Unbekannter zündet in Dachau Mülltonne und Auto an

Polizei und Feuerwehr löschen brennende Tonne. Eine knappe Stunde später wird schon das nächste Feuer gemeldet. Es richtet hohen Sachschaden an

Erst brannte eine Mülltonne, wenig später ein ganzes Auto: Ein Unbekannter richtete am Dienstag am frühen Morgen in Dachau erheblichen Sachschaden an. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck jedenfalls geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Wie die Polizei mitteilte, ging gegen 4.20 Uhr in der Dachauer Inspektion die Mitteilung über eine brennende Mülltonne in der Krankenhausstraße ein. Die Streifenbeamten bekämpften die Flammen an der brennenden Restmülltonne mit einem Feuerlöscher. Die inzwischen eingetroffene Feuerwehr beendete die Löscharbeit mit Wasser. Eine knappe Stunde später wurde nur 100 Meter entfernt ein brennendes Auto gemeldet. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Dennoch entstand an dem grünen BMW Totalschaden in Höhe von etwa 25000 Euro. Vor Ort entdeckte die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck Hinweis auf vorsätzliche Brandstiftung an dem Auto. Wegen der örtlichen und zeitlichen Nähe zum Mülltonnenbrand gehen die Ermittler vom gleichen Täter aus. Die Polizei erbittet Hinweise unter Telefon 08141/6120. (AN)

