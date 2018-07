vor 34 Min.

Und am Ende gewinnen immer die Bürgermeister …

AN-WM-Tippspiel Sie haben es schon wieder getan: Warum der Seriensieger aber leichte Abnutzungserscheinungen zeigt

Von Christian Lichtenstern

Aichach Unser AN-WM-Tipp ist ein einfaches Spiel: Acht Teams geben eine Weltmeisterschaft lang an jedem Spieltag einen Tipp ab und am Ende gewinnen immer die Bürgermeister. Nein, den Spruch hat nicht ein englischer Kicker erfunden – der stammt von uns. Die Rathauschefs im Wittelsbacher Land haben es nämlich schon wieder getan. Sie haben gestern ihren Titel aus dem WM-Tippspiel 2014 verteidigt. Dass sie auch schon bei früheren AN-EM-Tippspielen regelmäßig abgeräumt haben, sei hier nur am Rande erwähnt. Allerdings auch manchmal mit Glück. 2012 setzte sich das Team nämlich unter drei punktgleichen Mannschaften erst im Losentscheid durch.

Zittern musste der Abonnement-Sieger diesmal nicht. Schon bevor gestern das Finale Frankreich gegen Kroatien angepfiffen wurde, war klar, dass die Bürgermeister uneinholbar an der Tabellenspitze liegen. Auch die einzige Konkurrenz, die Nicht-Fußballer, setzten nämlich auf Frankreich. Somit ging es bei drei Punkten Vorsprung nur noch um den Abstand, mit dem der Tabellenführer ins Ziel geht.

Aber: Es sind leichte Abnutzungserscheinungen beim Seriensieger bemerkbar. Wir wollen jetzt nicht behaupten, dass die Bürgermeister schon satt sind wie unsere kickenden Ex-Weltmeister. Aber die Zahlen verraten leicht nachlassende Form: Bei 22 getippten Spielen holten sie heuer 20 Punkte. Theoretisch wären bei 22 Volltreffern sogar 66 Punkte möglich gewesen. Beim Erfolg vor vier Jahren standen bei 20 getippten Spielen noch 20 Punkte auf dem Konto. Rein statistisch betrachtet sagten sie damals also für jede Begegnung die richtige Tendenz voraus. Für den richtigen Sieger beziehungsweise ein Remis gibt es ja einen Punkt und für einen Volltreffer drei Zähler.

Bei unserem Tippspiel stehen der Spaß und der gute Zweck im Vordergrund. Den von den AN ausgelobten Preis (250 Euro) dürfen Landrat Klaus Metzger und Bürgermeister-Sprecher Klaus Habermann als Mannschaftskapitäne für einen sozialen Zweck vergeben. Was bleibt am Ende unseres Tippspiels? Wir als Aichacher Nachrichten sagen im beliebten „Klinsmann-Fußballer-Sprech 2006“ Danke, Danke, Danke, Danke ... an alle 176 Mittipper aus dem Wittelsbacher Land.

