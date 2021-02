vor 17 Min.

Uneinsichtige Ladendiebin greift in Dachau Polizeibeamte an

Eine 41-jährige Frau will in Dachau Waren im Wert von 21 Euro stehlen. Dabei wird sie vom Ladendetektiv ertappt. Wie sie auf die Polizei reagiert.

In einem Dachauer Supermarkt wurde am Montagabend eine Ladendiebin ertappt. Wie die Dachauer Polizei berichtet, nahm es eine 41-jährige Frau aus Karlsfeld bei ihrem Einkauf gegen 18 Uhr offenbar nicht so genau mit Mein und Dein. Ein Ladendetektiv erwischte die Frau dabei, wie sie Waren im Wert von 21 Euro in ihre Handtasche packte und an der Kasse nicht bezahlte.

Ladendiebin beschimpft in Dachau Polizeibeamte

Die anschließend hinzugerufenen Beamten der Polizei Dachau wurden bei der Aufnahme der Personalien und der Durchsuchung mit üblen Ausdrücken beleidigt. Zudem versuchte die Frau nach Polizeiangaben, einen der Beamten zu treten.

Neben dem Hausverbot erhält die Karlsfelderin noch Strafanzeigen wegen Diebstahl, Beleidigung und Widerstand. Der augenzwinkernde Kommentar der Polizei lautet: "Dies dürfte ein sehr teurer Einkauf noch werden." (AZ)

