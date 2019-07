vor 36 Min.

Unerschrocken und unkonventionell

Christiane Nerb, 17 Jahre Leiterin der Elisabethschule, wird mit buntem Programm verabschiedet. Sie geht zum Ringeisen-Werk nach Ursberg. Ihr Nachfolger kennt die Schule

Von Gerlinde Drexler

Den Tränen nahe war gestern Christiane Herb. Die Leiterin der Elisabethschule der Lebenshilfe hört nach 17 Jahren auf. Sie geht als Leiterin des Förderzentrums mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung des Dominikus-Ringeisen-Werks nach Ursberg (Landkreis Günzburg). Zum Abschied hatte Nerb sich ein Fest gewünscht. An der bunten Feier beteiligten sich Schüler, ehemalige Schüler, das Lehrerkollegium und der Elternbeirat. Sie hatten einige Überraschungen für die beliebte Schulleiterin in petto und rührten sie zu Tränen.

17 Jahre an der Elisabethschule – das sei rund ein Drittel ihres bisherigen beruflichen Lebens, hatte Konrektorin Johanna Hauser überschlagen. Sie beschrieb ihre „Lieblingskollegin“ als offen und aufgeschlossen für Anliegen und Vorschläge von Kollegen. „Sie hat allen ermöglicht, ihre individuellen Stärken einzubringen.“ Unerschrocken sei Nerb auf alle Themen zugegangen und oft auf recht unkonventionelle Art neue Wege beschritten.

Das Motto der Schule – es ist normal, verschieden zu sein – habe Nerb über all die Jahre gelebt und vorgelebt, so die stellvertretende Vereinsvorsitzende Barbara Simmeth. „Wir werden sie riesig vermissen“, sagte sie. Ein sichtlich bewegter Konrad Schwegler, Geschäftsführer der Lebenshilfe, erinnerte sich daran, wie Nerb vor 17 Jahren zur Leiterin der Schule ernannt worden war. Ein Jahr vorher war sie als Sonderschullehrerin an die Schule gekommen. Damals gab es laut Schwegler einige, die zweifelten, ob die damals 32-jährige junge Mutter der Aufgabe als Schulleiterin gewachsen war. Rückblickend sagte er: „Alle Bedenken waren völlig unbegründet.“

Fachlich kompetent und mit hohem Verantwortungsbewusstsein habe Nerb die Schule geleitet. „Sie ist eine Frau, die vor Ideen nur so sprüht, die etwas voranbringen und Neues anschieben will.“ Er bezeichnete sie als „Motor für Entwicklungen an der Schule“. Nerb war zum Beispiel treibende Kraft bei der Einrichtung der Partnerklasse mit der Theresia-Gerhardinger-Grundschule in Friedberg, der später weitere Partnerklassen folgten. Zu den Baumaßnahmen, die in ihre Zeit an der Elisabethschule fielen, gehören unter anderem der Neubau des Kinderhauses, die Schulbadsanierung oder der Bau des Café Cool.

Auch am aktuellen Bauprojekt, die Erweiterung der Elisabethschule, war Nerb beteiligt. „Sie hat wesentlichen Anteil daran, dass dieses Projekt überhaupt auf den Weg gebracht wurde“, sagte Schwegler. Die Zusammenarbeit mit ihr sei stets von gegenseitigem Respekt und Verständnis für die Position des anderen geprägt gewesen.

Nerbs Lachen sei oft im ganzen Haus zu hören gewesen, sagte Mandy Römer, stellvertretende Leiterin der Tagesstätte. Die Vernetzung zwischen Tagesstätte und Schule sei Nerb immer wichtig gewesen, so Römer. „Sie sollten ein großes Ganzes werden, ohne dass die Individualität des Einzelnen verloren ging.“

Einen Einblick in die unkonventionelle Art Nerbs gab es bei den verschiedenen Beiträgen der Abschiedsfeier. Die Kollegen der Heilpädagogischen Tagesstätte spielten eine Chorprobe nach, und das Lehrerkollegium traf sich zu einer letzten „Sitzung“. Die Schüler überreichten Nerb Blumen mit guten Wünschen, tanzten zusammen mit ihr oder verabschiedeten sich mit Liedern. Ab dem kommenden Schuljahr wird Klaus Steinhardt die Elisabethschule leiten. Er ist derzeit Konrektor an der Vinzenz-Pallotti- Schule in Friedberg. Die Elisabethschule kennt er schon. Steinhardt war hier vor vielen Jahren als Zivildienstleistender.

