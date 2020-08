vor 38 Min.

Unfälle, ein Brand und jede Menge Alkohol

Gesucht wird ein Mann, der in Aichach ein Kind angefahren hat. Die Polizei hat viel zu tun

Nicht allein wegen Hitze und Alkohol hatte die Polizei am Wochenende im Wittelsbacher Land viel zu tun.

Die Aichacher Polizei sucht nach dem Fahrer eines schwarzen Audi nach einem Unfall mit einem zehnjährigen Radfahrer am Samstagnachmittag in Aichach. Der Bub wollte laut Polizei gegen 16 Uhr im St.-Helena-Weg vom Gehweg auf die Straße fahren. Er übersah dabei offenbar den querenden Audi. Das Auto erfasste den Radler, der dabei stürzte. Der Autofahrer half dem Jungen auf und bot ihm an, ihn ins Krankenhaus zu fahren. Das Kind lehnte das Angebot ab, worauf das mit zwei Personen besetzte Auto weiterfuhr. Der Vater brachte seinen Buben später zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Das Kind hatte Schürfwunden und Prellungen an den Beinen und am Oberkörper erlitten. Die Polizei bittet nun den Audi-Fahrer, sich mit ihr in Verbindung zu setzen, Telefon 08251/8989-0.

Eine Autofahrerin aus Dasing stand am Samstag gegen 16.20 Uhr offenbar so stark unter Alkoholeinfluss, dass sie sich auf dem Nachhauseweg zunächst in ihrer Wohnanschrift geirrt hatte. Doch die 63-Jährige bog nicht nur in die falsche Hofeinfahrt ab, sie rammte dabei auch noch einen geparkten Pkw. Dieser wurde durch die Wucht auf ein weiteres geparktes Auto geschoben. Beim Eintreffen der Polizei saß die 63-Jährige noch auf dem Fahrersitz. Die Autos waren so stark ineinander verkeilt, dass es ihr nicht gelang, ihr Fahrzeug zu verlassen. Sie konnte schließlich auf den Beifahrersitz klettern und über die Beifahrertüre aussteigen. Die Polizisten stellten bei der Frau einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille.

Im nördlichen Bereich des Friedberger Sees kam es am Freitagabend gegen 19.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jugendlichen Gruppen. Eine zunächst verbale Streitigkeit zwischen den teilweise alkoholisierten Jugendlichen endete in mehreren Körperverletzungsdelikten. Wie die Polizei mitteilt, soll dabei eine Person von drei anderen Jugendlichen am Boden liegend getreten worden sein. Glücklicherweise blieben die Geschädigten leicht verletzt.

Schwere Verletzungen hat eine 21-jährige Autofahrerin bei einem Unfall Freitagnacht bei Sandizell (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) erlitten. Wie die Polizei Schrobenhausen mitteilt, war die junge Frau gegen 23.30 Uhr von Hörzhausen in Richtung Sandizell unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang kam ihr Auto im Kurvenbereich nach rechts von der Straße ab. Laut Polizei war die Frau zu schnell gefahren. Die 21-Jährige erlitt bei dem Unfall zahlreiche Prellungen und wurde ins Krankenhaus nach Neuburg gebracht. An ihrem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 4000 Euro.

Mit 25 Mann rückte die Friedberger Feuerwehr am Samstag gegen 13 Uhr zu einem Brand in der Schrebergartenanlage in der Nähe der Pettenkoferstraße an. Schon von der Ferne konnte man die Rauchsäule erkennen. Ein Kleingartenhäuschen brannte völlig aus. Zwei weitere drohten in Brand zu geraten. Dem Einsatz der Friedberger Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr Augsburg war es zu verdanken, dass diese vor den Flammen gerettet wurden. Zielinski hatte die Kollegen aus Augsburg zur Unterstützung angefordert, da aufgrund der hohen Temperaturen der Einsatz mit dem Atemschutzgerät für die Feuerwehrmänner sehr anstrengend war. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind bislang noch unbekannt. (sev, jca)

