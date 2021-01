vor 47 Min.

Unfall: 15-jähriger Radler wird in Schrobenhausen verletzt

Ein Radfahrer ist in einer Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Ein 59-jähriger Autofahrer kann einen Zusammenstoß nicht vermeiden.

Bei einem Unfall ist am Mittwochnachmittag in Schrobenhausen ein 15-jähriger Radfahrer verletzt worden.

Schrobenhausen: Der Schüler radelt in entgegengesetzter Richtung

Wie die Polizei mitteilt, war der Schüler gegen 14 Uhr in der St.-Sebastian-Straße entgegen der ausgeschilderten Einbahnregelung in Richtung St.-Jakob-Straße unterwegs. Ein 59-Jähriger fuhr zur selben Zeit mit seinem Auto von der Gerolsbacher in die St.-Jakob-Straße ein. Im Einmündungsbereich zur St.-Sebastian-Straße konnte er trotz Bremsmanöver einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht verhindern. Der 15-Jährige stürzte zu Boden. Er zog sich dabei mehrere Schürfwunden zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Kreiskrankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. (AZ)

