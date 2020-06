vor 24 Min.

Unfall: 16-jähriger Radfahrer stürzt und bricht sich die Hand

Ein 16-jähriger Radfahrer stürzt auf der Augsburger Straße in Ecknach und bricht sich die Hand. Die Polizei sucht einen entgegenkommenden Radfahrer.

Ein 16-Jähriger fuhr am Freitag, 22. Mai, mit seinem Fahrrad auf dem Radweg an der Augsburger Straße Richtung Aichach. Laut Polizei drehte sich der Radler ca. 200 Meter vor dem Kreisverkehr zur Theodor-Heuss-Str. nach seinem nachfolgenden 15-jährigen Freund um. In diesem Moment touchierte er mit seinem Lenker einen entgegenkommenden Fahrradfahrer und stürzte.

Polizei sucht beteiligten Radfahrer

Der 16-Jährige zog sich neben diversen Prellungen auch einen Bruch des linken Handgelenks zu und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der beteiligte entgegenkommende Fahrradfahrer, laut Polizei ca. 60 Jahre alt, trug einen Fahrradhelm, hielt kurz an, fuhr aber dann ich Richtung Ecknach davon. Hinweise zum Unfallhergang und dem beteiligten Fahrradfahrer nimmt die Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-0 entgegen. (AZ)

