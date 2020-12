vor 2 Min.

Unfall: 18-jähriger Radfahrer in Aichach verletzt

Ein 18-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall am Mittwoch in Aichach verletzt.

Als eine Autofahrerin einen 18-jährigen Radfahrer in Aichach überholen will, schert der junge Mann aus. Bei dem Unfall wird er auf die Straße geschleudert.

Ein 18-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Aichach verletzt worden. Laut Polizei musste er aber nicht ins Krankenhaus.

Als das Auto überholen will, schert der Radfahrer nach links aus

Wie die Polizei mitteilt, war der 18-Jährige gegen 14.45 Uhr auf der Donauwörther Straße stadtauswärts unterwegs, ebenso wie eine 52-Jährige mit ihrem Auto. Die Frau setzte auf Höhe der Paar-Brücke zum Überholen des Radlers an. Gleichzeitig sei der 18-Jährige unvermittelt nach links ausgeschert und habe die Straße mit seinem Rad überqueren wollen, so die Polizei. Deshalb erfasste das Auto den Radfahrer. Der 18-Jährige wurde dabei auf die Straße geschleudert.

Der 18-jährige Radfahrer wird beim Unfall in Aichach am Bein verletzt

Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen am Bein. Er konnte sich laut Polizei selbst in ärztliche Behandlung begeben. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen bewegt sich im mittleren vierstelligen Bereich.

