Unfall: 66-Jähriger wird in Altomünster verletzt

Ein Autofahrer in Altomünster verschätzt sich beim Abbiegen in eine Straße und erfasst einen 66-jährigen Mopedfahrer. Dabei wird der 66-Jährige verletzt.

Zu einem Unfall mit einem 66-jährigen Mopedfahrer ist es am Mittwochmorgen in Altomünster gekommen. Verursacher war ein 52-jähriger Autofahrer.

Der 52-Jährige wollte gegen 7.40 Uhr auf der Dr.-Lang Straße nach links in die Halmsrieder Straße einbiegen. Wie die Polizei berichtet, bog er in einem sehr engen Radius ab. Deswegen erfasste er an der Einmündung in die Halmsrieder Straße den 66-jährigen Mopedfahrer, der dort wartete.

Mopedfahrer wird in das Krankenhaus in Aichach eingeliefert

Der 66-Jährige stürzte nach dem Zusammenstoß und verletzte sich. Er wurde in das Aichacher Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. (kneit)

