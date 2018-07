19:00 Uhr

Unfall: 87-jährige Radfahrerin in Walchshofen verletzt

Die Rentnerin stieß im Aichacher Stadtteil mit einem Auto zusammen und musste in ein Krankenhaus.

Eine 87-jährige Rentnerin wollte laut Polizeibericht am Sonntag Mittag mit ihrem Elektrofahrrad von ihrem Grundstück auf die Großhausener Straße in Walchshofen (Stadt Aichach) ausfahren. Dabei übersah sie das Auto einer in Richtung Großhausen fahrenden 52-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog sich die Rentnerin eine Platzwunde am Kopf und diverse Prellungen zu. Der Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus Aichach. Der Sachschaden liegt im zweistelligen Bereich. (AN)

