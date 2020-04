vor 41 Min.

Unfall: Aichacherin fährt in Traktor und überschlägt sich

Ein Traktorfahrer übersieht in Wollomoos einen Toyota. Die Fahrerin kollidiert mit der Vorderseite des Traktors und überschlägt sich mit ihrem Auto.

Eine 74-jährige Toyota-Fahrerin wurde am Mittwochmittag mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Aichach gebracht. Sie war von Aichach in Richtung Altomünster unterwegs. An der Kreuzung in Wollomoos blieb sie mit ihrem Auto an einem Traktor hängen. Der 69-jährige Traktorfahrer, der aus Richtung Sielenbach kam, hatte den vorfahrtsberechtigten Toyota nicht gesehen und fuhr an der Kreuzung an.

Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach

Die Aichacherin konnte nicht mehr ausweichen und blieb an der Vorderseite des Traktors hängen. Der Toyota überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau konnte selbst aussteigen. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro. Vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr Sielenbach. (sry-)

