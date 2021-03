vor 16 Min.

Unfall: Alkoholisierte Autofahrerin beschädigt eine Mauer in Altomünster

Eine 46-Jährige prallt mit ihrem Auto gegen eine Mauer in Altomünster. Noch am Unfallort stellt die Polizei fest, dass sie stark alkoholisiert ist.

Eine stark alkoholisierte Autofahrerin ist am Sonntagabend gegen eine Hausmauer in Altomünster (Landkreis Dachau) geprallt. Wie die Polizei berichtet, war die 46-Jährige gegen 21.30 Uhr mit ihrem Wagen auf dem Jörgerring in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung prallte sie mit ihrem Auto gegen die Hausmauer und blieb stehen.

Unfall in Altomünster: 10.000 Euro Sachschaden

Nach Polizeiangaben wurde bereits an der Unfallstelle deutlich, dass die 46-Jährige zu diesem Zeitpunkt betrunken war. Deswegen wurde noch vor Ort ein Alkoholtest durchgeführt. Er ergab 2,46 Promille. Daraufhin wurde der Frau Blut abgenommen und der Führerschein sichergestellt. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die 46-Jährige in das Krankenhaus nach Aichach eingeliefert. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. (kneit)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen