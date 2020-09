09:37 Uhr

Unfall: Auto kollidiert in Aichach mit Linienbus

Iin Aichach übersieht eine Autofahrerin einen Bus, der Vorfahrt hat. Es kommt zum Zusammenstoß.

Ein Auto ist am Mittwochnachmittag in Aichach mit einem Linienbus kollidiert, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Eine 55-Jährige war gegen 16.20 Uhr mit ihrem Auto von der Rosenau nach links in die Schulstraße eingebogen und hatte dabei laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten Linienbus übersehen.

Im Bus sind keine Fahrgäste

Es entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Bus war nicht mit Fahrgästen besetzt. (bac)

