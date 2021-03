Unfall: Auto überschlägt sich mehrfach nach Zusammenstoß bei Brunnen

Der Wagen eines 30-Jährigen überschlägt sich bei Brunnen mehrfach nach einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Eine Person wird ins Krankenhaus Ingolstadt eingeliefert.

In den frühen Morgenstunden hat sich am Montag ein Unfall auf der Staatsstraße 2044 bei Brunnen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) ereignet. Gegen 6.40 Uhr war dort ein 18-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Pobenhausen (Gemeinde Karlskron) unterwegs. Wie die Polizei berichtet, geriet er auf die Gegenspur und kollidierte mit einem 30-Jährigen, der ihm mit seinem Wagen entgegenkam.

Das Auto des 30-Jährigen überschlug sich dreimal, bevor es liegen blieb. Er konnte seinen Wagen selbstständig verlassen. Hinter dem 18-jährigen Unfallverursacher fuhr außerdem ein Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Aufgrund des Zusammenstoßes kam er von der Straße ab und überfuhr mit seinem Auto einen Leitpfosten.

Unfall bei Brunnen: Eine Person wird ins Klinikum Ingolstadt geflogen



Nachdem der 30-Jährige über Schmerzen in der Brust klagte, wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Ingolstadt geflogen. Der Unfallverursacher und der Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. (kneit)

