Unfall: Auto überschlägt sich mehrfach nach Zusammenstoß

Eine 50-jährige Autofahrerin missachtet die Vorfahrtsregeln und stößt mit dem Wagen einer 30-Jährigen zusammen. Beide Frauen verletzen sich.

In Deutenhausen (Landkreis Dachau) sind am Sonntag zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 14.50 Uhr war eine 50-Jährige mit ihrem Wagen auf der Samstraße in Richtung St.-Nikolaus-Straße unterwegs. Laut Polizeiangaben missachtete sie an der Kreuzung zur Hochfeldstraße und Blumenstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Wagens. Es kam zur Kollision.

Unfall in Deutenhausen: Sachschaden im fünfstelligen Bereich



Wegen des Zusammenstoßes überschlug sich das Fahrzeug der 50-Jährigen und landete auf dem Dach. Die Unfallverursacherin, sowie die 30-jährige Fahrerin des anderen Wagens, mussten mit leichten Verletzungen ins Klinikum Dachau eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Am Unfallort war wegen auslaufender Betriebsstoffe die Feuerwehr Eisolzried (Gemeinde Bergkirchen) im Einsatz. (kneit)

