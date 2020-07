12:00 Uhr

Unfall: Autofahrer übersieht Radler beim Abbiegen

Ein 42-jähriger Autofahrer übersieht beim Abbiegen einen Radfahrer und es kracht. Der Radler wird mit einer Verletzung am Fuß ins Krankenhaus gebracht.

Ein 42-jähriger Autofahrer übersieht beim Abbiegen einen Radfahrer und es kracht. Der Radler wird mit einer Verletzung am Fuß ins Krankenhaus gebracht.

Ein 42-jähriger Autofahrer übersah am Montag gegen 12.40 Uhr in Dachau einen Radfahrer und es kam zum Zusammenprall. Der Fahrer des Fiat-Transporters fuhr die Münchner Straße Richtung Karlsfeld entlang und wollte nach rechts auf das Gelände der Esso-Tankstelle abbiegen.

Bei Unfall: Radfahrer wird am Fuß verletzt

Dabei übersah er einen rechts neben ihm auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrenden 38-jährigen Radfahrer aus Karlsfeld und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer wurde am Fuß verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in das Dachauer Krankenhaus eingeliefert. (AZ)

Themen folgen