vor 50 Min.

Unfall: Autofahrer übersieht Radler in Schrobenhausen

Leichte Verletzungen hat ein 25-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Schrobenhausen erlitten.

Am Mittwochmorgen ist es in Schrobenhausen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Das teilt die Polizei Schrobenhausen mit.

Der Autofahrer missachtet das Stoppschild

Kurz vor 6 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Auto auf der Bürgermeister-Götz-Straße in Richtung Hörzhausen. Zur selben Zeit radelte ein 25-Jähriger auf der Neuburger Straße in Richtung Langenmosen. An der Kreuzung der beiden Straße missachtete der 59-Jährige dann das Stoppschild und touchierte mit seiner Fahrzeugfront den Hinterreifen des Fahrrades. Dadurch stürzte der 25-Jährige. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht an der Hüfte und am Ellenbogen. Der Sachschaden am Fahrrad wird auf etwa 100 Euro geschätzt. (jca)

