vor 49 Min.

Unfall: Drei Leichtverletzte bei Rehling

Eine Autofahrerin will beim Rehlinger Ortsteil Au die Staatsstraße überqueren und übersieht ein anderes Auto. Die Fahrerinnen und ein zweijähriges Kind werden verletzt.

Zwei Frauen und ein zweijähriges Kind sind bei einem Unfall am Mittwoch im Gemeindebereich Rehling leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 49-jährige Autofahrerin gegen 15.40 Uhr vom Feldweg „Flutkanal“ kommend, die Staatsstraße 2381 überqueren und geradeaus in Richtung Au (Auer Bergstraße) weiterfahren. Dabei übersah sie das Auto einer 31-jährigen Frau, die auf der Staatsstraße von Rehling kommend unterwegs war, so die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß.

Unfall bei Rehling: Hoher Sachschaden

Neben den beiden Fahrerinnen wurde auch ein zweijähriges Kind im Auto der 31-Jährigen leicht verletzt. Alle drei wurden zur weiteren Behandlung in die Uniklinik nach Augsburg gebracht. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. (bac)

