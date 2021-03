16:09 Uhr

Unfall: Ein Verletzter und Vollsperrung auf der B471

Ein 36-jähriger Dachauer verursacht mit seinem Lastwagen einen Unfall auf der Bundestraße 471. Es entsteht hoher Sachschaden und es gibt einen Verletzten.

Zu einer mehrstündigen Vollsperrung ist es am Mittwoch auf der Bundesstraße 471 wegen eines Unfalls gekommen. Gegen fünf Uhr morgens fuhr ein 36-jähriger Dachauer mit seinem Lastwagen vom Gewerbegebietes Gada kommend auf die Bundesstraße in Richtung Dachau. Allerdings änderte der 36-Jährige laut Polizei seine Meinung, wendete seinen Lastwagen verkehrswidrig und setzte anschließend die Fahrt in Richtung Fürstenfeldbruck fort. Dabei übersah er einen aus Richtung Dachau kommenden Lastwagen. Es kam zur Kollision.

59-jähriger Lastwagenfahrer erleidet leichte Verletzungen bei Unfall

Durch den Zusammenstoß riss der Dieseltank am Lastwagen des Unfallverursachers auf. Der 36-Jährige blieb aber unverletzt. Der 59-Jährige Fahrer des zweiten Lastwagens erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 125.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B471 war an der Unfallstelle aufgrund der Bergungsarbeiten für etwa drei Stunden komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) säuberten die Fahrbahn und regelten den Straßenverkehr.

